Samsun'da aranan şahıslar yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahıslardan 13 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında uyuşturucu, yağma ve kasten öldürme gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 13 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu, yağma, kasten öldürme gibi suçlardan aralarında 2 yıl 1 ay ile 15 yıl 5 ay 22 gün arasında hapis cezası bulunan 5 kişi ile birlikte toplam 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN