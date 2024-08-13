Samsun'da aranan şahıs yakalandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Samsun Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, kasten yaralama suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan H.Y. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN