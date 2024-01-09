Samsun'da aranan şahıs tırla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Samsun'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, tırla yurt dışına kaçmaya çalışırken uygulamada yakalandı.

Samsun'un Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 55 plakalı bir tır durduruldu. Yolcu mahallinde bulunan B.A.'nın(39) şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine şahıs araçtan indirilip GBT sorgusu yapılırken kaçmaya başladı ancak görevlilerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgusunda 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve ülke dışına kaçmak için tır şoförü O.D.(40) ile belirli bir ücret karşılığında anlaştığı tespit edildi. Polis ekiplerince araçta gerçekleştirilen aramada da O.D.'ye ait olan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Sürücü O.D. gözaltına alınırken, 10 yıl 5 ay cezası bulunan B.A. ise cezaevine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Aranan şahısları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden devam edecektir" denildi. - SAMSUN