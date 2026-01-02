Haberler

Samsun'da 8 ile 12 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine teslim edildi. D.P. hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan 12 yıl, F.Ö. ise yağma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, mala zarar verme ve tehdit suçlarından hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında yağma suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö. isimli şahıs da ekiplerce yakalandı. Gözaltına alınan her iki hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
