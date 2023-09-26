Samsun'da aranan 36 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda, aralarında resmi belgede sahtecilik yapmaktan 16 yıl 7 ay, hırsızlıktan 12 yıl 3 ay ile 7 yıl, silahlı yağmadan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar da yakalandı.

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, aralarında resmi belgede sahtecilik yapmaktan 16 yıl 7 ay, hırsızlıktan 12 yıl 3 ay ile 7 yıl, silahlı yağmadan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 36 kişinin yakalandığı kaydedildi.

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