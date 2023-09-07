Samsun'da Aranan 33 Kişi Yakalandı
Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin yakalandığını duyurdu.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin yakalandığı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 07 Eylül Perşembe günü kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Çeşitli suçlardan aranan 33 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, "21 yıl 6 ay hırsızlık suçundan 1 kişi, 8 yıl 9 ay uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi, 6 yıl 6 ay uyuşturucu ticareti suçundan 1 kişi, 5 yıl 5 ay silahla yağma suçundan 1 kişi ile 4 yıl 2 ay dolandırıcılık suçundan 1 kişi, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 33 şahıs yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." değerlendirmesinde bulundu.