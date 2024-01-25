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Samsun'da Aranan 29 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Toplamda 29 kişi yakalandı ve çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan şahıslar gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kesici-delici aletler ele geçirildi.

Samsun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis tarafından yapılan çalışmalarda 29 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler il genelinde dün ve bugün aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ve 6136 SKM'den 19 yıl 19 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, gece vakti silahlı yağma suçundan 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 5 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay, kültür varlıkları bulmak amacıyla kazı ve sondaj yapmak suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi ve uyuşturucu suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan 1 kişinin de aralarında bulunduğu toplam aranan 29 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği ve 16 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun 3.Sayfa Güncel Haberler

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