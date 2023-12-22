Samsun'da aranan 23 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 1 ay 3 gün arasında hapis cezası bulunan 6 kişinin de bulunduğu toplam aranan 23 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 26 adet kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN