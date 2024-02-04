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Samsun'da Aranan 22 Kişi Yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte çok sayıda silah ve kesici-delici alet ele geçirildi.

Samsun'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, aralarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 18 yıl 4 ay, 12 yıl 1 ay, 8 yıl 4 ay, 8 yıl 1 ay 15 gün ve 5 yıl 7 ay 22 gün, 2 yıl 3 ay 2 gün hapis bulanan 6 ayrı kişi, hırsızlık suçlarından 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 2 kişi ile birlikte toplam 22 kişi yakalandı. Yakalanan aranan şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca, 33 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Yakalama Hırsızlık Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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