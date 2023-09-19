Samsun'da aranan 21 hükümlü yakalandı

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, aranan 21 hükümlü yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama ve bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçlarından hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.