Samsun'da Aranan 20 Kişi Yakalandı
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında uyuşturucu kullanma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hapis cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 20 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında uyuşturucu kullanmaktan 4 yıl 9 ay, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 1 ay, hırsızlıktan 5 yıl 5 ay, uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 20 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa