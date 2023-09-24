Samsun'da aranan 18 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan sabit, şok ve yol uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Polis ekipleri, uygulamalar sırasında 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 244 fişek ile 16 kesici/delici alet ele geçirdi.