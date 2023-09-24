Samsun'da aranan 18 kişi yakalandı
Samsun'da yapılan sabit, şok ve yol uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı. Polis ekipleri, uygulamalar sırasında 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 244 fişek ile 16 kesici/delici alet ele geçirdi.
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişini yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit, şok ve yol uygulamaları yapıldı.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.
Ekipler, uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 244 fişek ile 16 kesici/delici alet ele geçirdi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa