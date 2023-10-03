Samsun'da Aranan 17 Kişi Yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, aralarında, tasarlayarak öldürme suçundan 18 yıl, uyuşturucu madde kullanmaktan 5 yıl 18 gün ve yine uyuşturucu madde kullanmaktan 3 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 17 kişinin yakalandığı kaydedildi.