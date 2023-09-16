Samsun'da aranan 17 kişi yakalandı

Samsun'da yapılan polis çalışmaları sonucunda aranan 17 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından hükümlüler de bulunuyor. Şahıslar adli makamlara teslim edildi.

Samsun'da polis tarafından yapılan çalışmalarda aranan 17 kişi yakalandı.

Samsun'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 15-16 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti suçundan 5 yıl cezası bulunan 1 hükümlü, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan 1 hükümlü ve uyuşturucu madde kullanmak sucudan 3 yıl 1 ay cezası bulunan 1 hükümlünün de bulunduğu toplam 17 şahıs yakalandı. Şahıslar adli makamlara teslim edildi. - SAMSUN