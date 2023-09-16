Samsun'da aranan 17 kişi yakalandı

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 17 kişinin yakalandığı bildirildi. Operasyonda uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve uyuşturucu kullanımı gibi suçlardan hapis cezası bulunanlar da yakalandı.