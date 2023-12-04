Samsun'da Aranan 16 Kişi ve Silahları Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 16 kişiyi takip ederek 10 silah ve 35 kesici aletle birlikte yakaladı.

Samsun'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişi polisin yaptığı takip ve çalışma sonucu 10 silah ve 35 kesici aletle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil polisler, 03-04 Aralık tarihlerinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, aralarında uyuşturucu suçundan 8 yıl 5 ay, 7 yıl 6 ay, 7 yıl 1 ay, silahlı yağmadan 4 yıl 7 ay ve silah suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 5 kişi ile birlikte aranan 16 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile birlikte 5 tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 35 kesici/delici alet ele geçirildi. - SAMSUN