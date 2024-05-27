Samsun'da araçtan havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde araçtan havaya ateş açan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir araçtan silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan İ.E. (25), D.E. (22) ve E.Ö.'yü (23) yakaladı. Araçta ve şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tüfek şarjörü, 11 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN