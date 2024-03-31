Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde K.D., N.G. ve Y. G. isimli şahısların araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 132 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title