Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Araçta 40 Litre Etil Alkol ve Alkol Aroması Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından yapılan aramada, bir araçta 40 litre etil alkol ve 40 şişe alkol aroması bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta arama yapan polis, şişeler içinde 40 litre etil alkol ve 40 şişe alkol aroması ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada 40 şişe içinde 40 litre etil alkol, 40 adet şişe içinde alkol aroması ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y.(45) yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title