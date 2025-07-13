Samsun'da Araçta 265 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da Araçta 265 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, yastık kılıfları içine gizlenmiş 265 bin adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir araçta arama yapan narkotik polisi, yastık kılıfları içine gizlenmiş 265 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen çalışma kapsamında; Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde 3 şahsın kullandığı 2 araçta ve bu şahıslara ait ikametlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda yastık kılıflarına gizlenmiş halde toplam 265 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.