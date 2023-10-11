Samsun'da aracında baygın halde bulunan kişi hayatını kaybetti
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Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki aracının içinde baygın halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.
Samsun'da aracının içinde direksiyon başında baygın halde bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Usta (52), park halindeki aracının içinde direksiyon başında baygın halde bulundu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Usta'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa