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Samsun'da APP araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı

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Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 adet APP araç plakası ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı. Şahısların araç plakalarını imal ederek sattıkları tespit edildi.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda 70 adet APP araç plakası ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında yaptıkları çalışmada, Çarşamba ilçesinde "APP" plaka olarak bilinen araç plakalarını imal ederek sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 kişinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda 48 araca ait 70 adet sahte araç plakası, kayıtların tutulduğu 2 adet ajanda ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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