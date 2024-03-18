Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan kadın tutuklandı

Samsun'da apart otelde uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakalanan 20 yaşındaki kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, apart otelde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştığı D.N.A.'yı (20) takibe aldı. Apart otelde yapılan aramada genç kadın 15,92 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ile yakalandı. Gözaltına alınan D.N.A. bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN