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Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan operasyonda 5 kişi uyuşturucuyla yakalandı. Operasyonda metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun'da apart daireye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, V.K., R.Ö., S.Y., M.S. ve M.Ş. isimli şahısların bulunduğu apart daire ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada 38,98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı.

Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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