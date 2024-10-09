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Samsun'da Annesini Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Samsun'da Annesini Tehdit Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B. savcının talimatıyla gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, savcının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesini tehdit ettiği iddia edilen A.E.B., savcının talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.E.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Mahkeme Gözaltı 3-sayfa İlkadım samsun Hukuk Suç

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