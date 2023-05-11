Samsun'da annesini öldüren genç adamın babası mahkemede konuştu

Samsun'da annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurarak öldüren, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralayan A.A.Ö.'nün (17) yargılandığı davada babası Ali Ö. (47), mahkemedeki savunmasında, 'Ben kesinlikle oğlumu bu suçları işleme konusunda azmettirmedim. Üzerine atılmış olan suçları işleyeceğinden haberim yoktu. Olaya ilişkin savunmam bundan ibarettir' dedi.

SAMSUN'da, annesi Zerrin Büyük'ü (49) tabancayla başından vurarak öldüren, yanındaki erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi (56) de ağır yaralayan A.A.Ö.'nün (17) yargılandığı davada babası Ali Ö. (47), mahkemedeki savunmasında, "Ben kesinlikle oğlumu bu suçları işleme konusunda azmettirmedim. Üzerine atılmış olan suçları işleyeceğinden haberim yoktu. Olaya ilişkin savunmam bundan ibarettir" dedi.

Olay, 5 Ocak'ta Canik ilçesi Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için okula gitti. Okul yönetimi de babaları Ali Ö.'yü telefonla arayıp, annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirdi. Durumdan haberdar olan büyük oğlu A.A.Ö., okula gidip annesi Zerrin Büyük'ü başından, yanında bulunan erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi ise başından ve göğsünden tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zerrin Büyük, kurtarılamadı.

Mahkeme heyeti, müşteki ve sanıkları dinlemesinin ardından, sanık Ali Ö.'nün ev hapsi cezasının değiştirilip adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, A.A.Ö.'nün ise tutukluluk kararının devamına karar verildi. Heyet, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.