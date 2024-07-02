Üye Girişi
Haberler

Samsun'da annesini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, annesini bıçakladığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay sonucunda yaralanan kadın ise tedavi altına alındı.

Samsun'da annesini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu H.A.(31) tarafından merdivenden inerken kalçasından bıçaklanan M.A.(54) adlı kadın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.A. cam batması sonucu yaralandığını ileri sürdü. Doktorlar yaranın cam kesisi değil bıçaktan kaynaklandığını tespit edince polis yaptığı araştırma sonucu kadını oğlunun bıçakladığını ortaya çıkardı. Hafif şekilde yaralanan kadın ayakta tedavi gördü.

Annesini bıçakladığı iddia edilen H.A. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

Her yeri yakıp yıkmışlar! Provokatörlerin Suriyeli avına çıktığı ilçede zarar çok büyük

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Bakmadan Geçme

Dedemin Fişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dedemin Fişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi? Black Panther filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Black Panther filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümcül Oyun filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümcül Oyun filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Siesta nedir, neden yapılır? Siesta hangi ülkeye ait? Siesta günün hangi saatlerinde, nasıl yapılır? Çılgın Ortak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çılgın Ortak filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Galatasaray- Beşiktaş Süper Kupa final maçı ne zaman? Galatasaray- Beşiktaş maçı hangi tarihte oynanacak? Fenerbahçe Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe Lugano maçı nerede oynanacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 2 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?

Ev sahibi, emlakçının fahiş kira teklifini ifşa etti: Vicdanınızı rahatsız etmiyor mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title