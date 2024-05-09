Samsun'da annesine bıçak çeken genç tutuklandı

Samsun'da annesine bıçak çekip yeğeninin de cep telefonunu aldığı iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G.(24) adlı gencin annesi H.G.'ye bıçak çektiği, yeğenini de darp ederek cep telefonunu aldığı iddia edildi. R.G. annesinin şikayette bulunması üzerine Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen R.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN