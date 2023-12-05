Samsun'da Anne ve Kızı Otomobil Kazasında Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızı, otomobilin çarpması sonucu hastanelik oldu. Kazada yaralanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızı, otomobilin çarpması sonucu hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahri Türe idaresindeki 35 AGH 265 plakalı otomobil, emniyet şeridinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Nurgül Kahraman (40) ile kızı Safiye Berra Kahraman'a (13) çarptı. Kazada yaralanan anne ve kızı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN