Samsun'da anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan anız yangını büyüyerek ormanlık alana doğru ilerlemeye başladı. Vatandaşlar traktörleriyle olaya müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramasına engel oldu. Söndürülen anız yangınıyla ilgili Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. - SAMSUN