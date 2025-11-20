Haberler

Samsun'da Amca Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde B.Ü., amcası R.Ü. tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, amca kayıplara karıştı ve polis tarafından aranmaya başlandı.

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, amcasının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ü., amcası R.Ü.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan amca R.Ü.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
title
