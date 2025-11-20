Samsun'da Amca Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi, amcasının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.Ü., amcası R.Ü.'nün bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan amca R.Ü.'nün yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - SAMSUN