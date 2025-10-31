Samsun'da Ambulans Kazasında Motosikletli Öğrenci Hayatını Kaybetti

Samsun'da 19 yaşındaki motosikletli üniversite öğrencisinin ölümüne sebep olan ambulans sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan aldığı hastayı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine bıraktıktan sonra geri dönen Şakir Ü. (39) idaresindeki 57 AAG 590 plakalı ambulans, OMÜ Rektörlük Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçip Azerbaycan uyruklu OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Nijat Kazimli'nin (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kazimli, kaldırıldığı OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan ambulans sürücüsü Şakir Ü., "taksirle adam öldürmek" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şakir Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN