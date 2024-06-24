Samsun'da alkollü şahıs parkta tuvaletini yaptı ve trafikte sürücülere sataştı

Samsun'da alkollü şahıs önce parka tuvaletini yaptı, sonra trafikte sürücülere sataştı.

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Park içerisinde alkol alan bir şahıs, bağırarak çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Akabinde parktan geçenlere aldırış etmeden tuvaletini yapan şahıs, trafiği de tehlikeye düşürdü. Yola bakmadan araçların önüne atlayan şahıs, sürücülerin refleksleri sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu. Bir süre daha bağıran şahıs, daha sonra park çevresinden uzaklaştı. - SAMSUN