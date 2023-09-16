Samsun'da Alkollü Şahıs Kendini Yere Bıraktı

Samsun'da daha önce Anıtpark'ta bazı asayiş olaylarına karışan alkollü bir şahıs, bir aracın önünden geçerken kendini yere bıraktı ve başını yere çarptı. Hastaneye kaldırılan şahısın durumu belirsiz.

Samsun'da daha önce Anıtpark'ta bazı asayiş olaylarına karışan alkollü şahıs, bu sefer bir aracın önünden geçerken kendini yere bıraktı. Başını yere çarpan adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Osmaniye Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, 55 LB 139 plakalı otomobili kullanan Funda K. (49), Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yapacağı sırada önünden geçen ve alkollü olduğu belirlenen Faruk D. (45) bir anda kendini yere attı. Başını yere çarpan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Bir anda kendi yığıldı"

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Funda K., "Aracımın önünden geçerken bir anda kendi yığıldı. Yığılmasıyla yavaşça yere düştü. Büyük ihtimal düşerken de kafasını çarptı" dedi.

Daha önce Anıtpark'ta yaşanan başka bir olayda ise aynı şahıs, başka alkollü bir şahıs tarafından sağ baldırından bıçaklanmıştı. - SAMSUN