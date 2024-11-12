Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Alkollü Şahıs Annesini Tehdit Ederek Gözaltına Alındı

Samsun'da Alkollü Şahıs Annesini Tehdit Ederek Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde alkollü bir şahıs, tartıştığı annesini ölümle tehdit ederek hakaret etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.Y., suçlamaları reddetti. Sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun'da eve alkollü gelip annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü gelip tartıştığı annesi F.Y.'yi ölümle tehdit ederek hakaret ettiği iddia edilen M.Y., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

İsrail hain planı açık etti, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Asgari ücret 30 bin lira olmazsa bu memleketi size dar edeceğiz

Özel'den asgari ücret resti: Bu rakamı vermezseniz memleketi size dar edeceğiz

 Çin'de araç kalabalığın arasına daldı: 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

Kalabalığın arasına dalan araç 35 kişiyi öldürdü, 43 kişiyi yaraladı
Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış

Tutuklanan fenomen nasıl milyonlar kazandığını kendi ağzıyla anlatmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ferdi Kadıoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Ferdi Türkiye Galler maçında yok mu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 12 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Rashica sakatlandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 12 KASIM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İbrahim Yılmaz ifadesinde ne dedi? (Yasa dışı bahis soruşturması) Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Tur programı açıklandı mı? Maçlar hangi tarihte oynanacak? Icardi ne zaman iyileşecek? Icardi kaç ay yok? Altın fiyatları düşecek mi? 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Hilal Köylü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hilal Köylü hangi gazetede yazıyor? İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.