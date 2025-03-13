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Samsun'da Alkollü Mekanda Cephanelik Bulundu

Samsun'da Alkollü Mekanda Cephanelik Bulundu
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Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen polis operasyonunda bir alkollü eğlence mekanında ruhsatsız silahlar ve el yapımı alkollü içkiler ele geçirildi. Altı kişi gözaltına alındı.

Samsun'da polis tarafından alkollü eğlence mekanına yapılan operasyonda cephanelik gibi silahlar ele geçirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında, S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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