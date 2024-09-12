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Samsun'da alkollü koca eşini mezarlığa götürüp darp etti

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde alkollü bir koca, 2 çocuk annesi eşini mezarlığa götürerek darp etti. Eşinin başına silah kabzası ile vuran koca, eşini hastanelik etti. Olayın ardından koca gözaltına alındı.

Samsun'da alkollü koca 2 çocuk annesi eşini kolundan tutarak mezarlığa götürüp "Kendine yer beğen" diyerek silah kabzası ile başına vurup yaralayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eve gelen İ.K.(30) 12 yıllık evli olduğu 2 çocuk annesi eşi S.K.'yi (31) kolundan tutup mezarlığa götürerek, "Burada kendine yer beğen" diyerek silah kabzası ile kafasına defalarca vurup darp etti. Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden de darp eden İ.K. evde de darp etmeyi sürdürdü. Yaralanarak kanlar içinde kalan S.K. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.K. ise Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma evde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ve 30 gram kubar esrar ele geçirdi. İ.K. alkolün etkisiyle olayın meydana geldiğini söyledi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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