Samsun'da alkol ve uyuşturucu denetimi yapıldı
Samsun'un Kavak ilçesinde polis tarafından alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda birçok sürücüye ceza uygulandı ve araçlar trafikten men edildi.
Samsun'da polis tarafından alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinde dün gece 23.00-01.00 saatleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince 9 noktada 57 personelle alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı. Yapılan denetimde, 5 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye çakar lamba bulundurmak, 11 sürücüye Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere toplam 22 sürücüye 188 bin 296 TL para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten men edildi. 5 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN