Samsun'da alacak-verecek tartışmasında genç tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak-verecek tartışmasında akrabasını bıçakla yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından firari olan genç, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Samsun'da alacak-verecek tartışmasında akrabasını bıçakla yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye, alacak-verecek tartışmasında akrabası F.Ü.'yü karnından bıçaklayan Y.E.M. olaydan sonra kaçtı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Firari Y.E.M., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün yakalanarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.M., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN