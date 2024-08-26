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Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi copla darp edildi, şüpheli tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden bir kişi copla darp edildi. Şüpheli gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Samsun'da alacak verecek meselesi yüzünden bir kişinin copla darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. polise şikayette bulunarak alacak verecek meselesi yüzünden gittiği adreste copla darp edildiğini ve kafasına silah dayadıklarını iddia etti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili M.İ.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İlkadım samsun Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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