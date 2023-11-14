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Samsun'da Akrabasının Evinin Yakılmak İstendiği Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şüpheli, akrabasının evini yakmak istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.