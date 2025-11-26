Samsun'da Akrabasını Yaralayan Şahıs 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da akrabasını keserle yaralayan şahıs, yargılandığı davada 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Olay, 2023 yılı Ekim ayında Canik ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan M. (23) çıkan tartışmada uzaktan akrabası olan Oğulcan K.'yi (27) keserle kafasından yaraladı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. İlk aşamada elektronik kelepçe ile ev hapsi uygulanan Gökhan M. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sürecinde ev hapsi kaldırılan ve tutuksuz yargılanan Gökhan M., karar duruşmasında tekrar hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanığı 10 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma sonrası Gökhan M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN