Samsun'da Akrabasını Vurarak Öldüren Kişiye Müebbet Hapis Cezası

Samsun'da cezaevinden izinli çıkan evine gelen akrabasını tabancayla dizinden vurarak ölüme terk ettiği iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan bir kişi mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde 17 Kasım 2024 gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Samsun'da bir müteahhidin damadı tarafından öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan 3 kişiden biri olan ve yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Bora Karaca (50) 7 yıldır bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkarak, cezaevi arkadaşı Batuhan Ö. (28) ile kendi evinde buluştu. Evde alkol alan arkadaşların yanına ev sahibi Bora Karaca'nın aynı binada oturan akrabası Kani Timur Ünal (52) da geldi. İddiaya göre çıkan tartışmada Bora Karaca, Kani Timur Ünal'ı tabancayla sağ dizinden vurarak yaraladı. Bora Karaca ile Batuhan Ö., daha sonra eve gelen Arife B. (23) adlı kadını da alarak, yaralı şahsı evde bırakıp ayrıldı. Bora K., geceyi gittiği otelde geçirdi. Batuhan Ö., aldığı alkolün etkisinden kurtulduktan sonra vicdan azabı duyduğunu belirterek polise ihbarda bulundu. Olaydan 20 saat sonra Bora Karaca'nın evine çilingir yardımıyla giren Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bacağından vurulan Kani Timur Ünal'ı kan kaybından ölmüş olarak buldu. Polis, Bora Karaca'yı kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Batuhan Ö. ve 1 çocuk annesi Arife B. de gözaltına alındı. Bora K. ölen akrabasının kazara kendi kendini vurduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Olaydan sonra tutuklanan Bora Karaca ile Batuhan Ö. ve Arife B. hakkında Samsun 4.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Bora Karaca, "Adam öldürmek" suçunda müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah" suçundan da 2 yıl hapis ve 6 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan Batuhan Ö. ve Arife B.'nin ise beraatlerine karar verildi. - SAMSUN