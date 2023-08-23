Samsun'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İrfan S. ile Ercan S. ve Şafak S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ercan S, İrfan S'yi silahla vurarak yaraladı. Yaralı İrfan S. hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen İrfan S. ile Ercan S. ve Şafak S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan olayda Ercan S, İrfan S'yi silahla vurarak yaraladı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrfan S. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri ise şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.