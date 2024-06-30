Samsun'da Akaryakıt İstasyonunda SUV Tipi Araç Alev Aldı
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda SUV tipi bir araç alev alev yandı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.
Samsun'da bir akaryakıt istasyonda SUV tipi araç alev alev yandı. Küle dönen araç kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi mevkisinde bulunan OPET akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Aracına yakıt almak için istasyona gelen sürücünün aracı bilinmeyen bir nedenle alev almaya başladı. Korku dolu anlar yaşandığı yangını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi. - SAMSUN