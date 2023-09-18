Samsun'da Aile İçi Şiddet Olayı: Şahıs Ablasını ve Ağabeyinin Kayınbiraderini Bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, önce annesini ve ablasını darp ettikten sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve şahsın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde önce annesini ve ablasını darp eden şahıs, daha sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçtı.

Olay, Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde S.A.'nın(25) annesi ve ablası kendilerini darp ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince aranan S.A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi'ne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfür etti. Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ.(25) de "Kime küfür ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine S.A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.'yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan S.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. - SAMSUN