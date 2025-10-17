Haberler

Samsun'da Aile İçi Darp Olayı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir aile içinde çıkan tartışma, kavgaya dönüştü ve olay sonucu A.A. gözaltına alındı. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.A., evden uzaklaştırma cezası aldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde aile içinde çıkan tartışma darp olayına dönüştü.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.A, eşi ve iki kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darp etti. Eşi M.Y. ile kızları B.Ç.A. ve B.A.'yı darp ettiği iddia edilen A.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Evden uzaklaştırma kararı verilen A.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
