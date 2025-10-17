Samsun'da Aile İçi Darp Olayı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde aile içinde çıkan tartışma darp olayına dönüştü.

Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.A, eşi ve iki kızıyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerini darp etti. Eşi M.Y. ile kızları B.Ç.A. ve B.A.'yı darp ettiği iddia edilen A.A., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Evden uzaklaştırma kararı verilen A.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN