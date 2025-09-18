Haberler

Samsun'da Ağustos'ta Meydana Gelen Kazalar Kameralara Yansıdı

Samsun'da ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları, dikkatsizlik ve kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle artış gösterdi. KGYS ve güvenlik kameraları ile kaydedilen kazalarda motosiklet ve bisikletle ilgili olaylar dikkat çekti.

Samsun'da ağustos ayında meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kentte sürücülerin dikkatsizlik ve kırmızı ışık ihlalleri kazaları da beraberinde getirdi. Atakum ilçesi Atakent Kavşağı'nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü kavşakta otomobil ile çarpıştı. Devrilen motosiklette yolcu konumundaki kişi takla atarak yere düştü. İlkadım ilçesi Uğur Mumcu Kavşağı'nda da kırmızı ışıkta kavşağa kontrolsüz giren bisikletli bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savruldu. Tekkeköy Kavşağı'ndaki kazada ise kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile diğer bir otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
