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Samsun'da Adli Yıl Açılışı Töreni Gerçekleştirildi

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Samsun'da, 2024-2025 adli yıl açılışı çerçevesinde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende çelenk sunumu yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Samsun'da, 2024-2025 adli yıl açılışı çerçevesinde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törende, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı adına Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turgut Türkmen, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı adına Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı adına Bölge İdare Mahkemesi Başkanı İshak Sağır, Samsun Barosu adına Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Noterler Odası adına da Samsun Noter Odası Başkanı Türkay Tezir, çelengi anıta sundu.

Anıta çelenk sunumunun ardından tören daha sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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