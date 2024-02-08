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Samsun'da adam öldürmek suçundan hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K.'yi yakaladı. E.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da adam öldürmek suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 19 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.'nin Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Narkotik polisi E.K.'yi saklandığı yere yapılan operasyonla yakaladı. Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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